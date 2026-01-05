پخش زنده
مأموران پلیس اطلاعات شهرستان شاهرود فردی را که طی روزهای اخیر باعث تشویش اذهان عمومی و جریحهدار کردن آنان شده بود را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مأموران پلیس اطلاعات شهرستان شاهرود فردی را که طی روزهای اخیر با تشویش اذهان عمومی و جریحهدار کردن احساسات شهروندان، اقدام به توهین به مردم فهیم استان سمنان و شهرستان شاهرود کرده و در فضای مجازی آنان را به حضور در خیابانها و ایجاد آشوب تشویق میکرد، شناسایی و دستگیر کردند.
این فرد همچنین با ارسال اخبار و فیلمهای مرتبط با ناآرامیهای اخیر شاهرود برای شبکهها و رسانههای معاند، درصدد ایجاد بینظمی و اخلال در امنیت عمومی بود که در نهایت با رصد و اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات شهرستان شاهرود دستگیر شد.