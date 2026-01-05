پخش زنده
امروز: -
۴۴ سال است صنعت حفاری به دست حفارمردان توانمند و بی ادعای بومی در گردش است و لحظهای از حرکت نمیایستد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صنعت حفاری ایران ۴۴ سال است که به دست حفارمردان توانمند و بی ادعای بومی در گردش است و لحظهای از حرکت نمیایستد.
آنها پا به پای پیشرفت علم و دانش گام برمیدارند و ۲۵ نوع خدمات فنی گسترده این صنعت که در انحصار چندین کشور است، به دست متخصصان ایرانی صورت میگیرد.
برنامه حفارمردان این است که با بکارگیری فناوریهای نوین و نوآوری و آموزش نیروهای متخصص و متعهد، قلههای صنعت حفاری دنیا را فتح کنند.