تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و نساجی مازندران اردوی تدارکاتی خود را در تعطیلات نیم فصل به میزبانی کیش برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، تیم فوتبال نساجی مازندران برای کسب آمادگی بیشتر تمرینات خود را در آب و هوای مطلوب کیش دنبال می‌کند.

نساجی در دیدار تدارکاتی با تیم پیکان به میزبانی کیش به تساوی دو بر دو رسید.

شاگردان مجتبی جباری نیز با برگزاری اردوی تعطیلات نیم فصل خود در کیش تمرینات خود را دنبال می‌کنند.

مس رفسنجان ۲۷ دی از ساعت شانزده و سی دقیقه میزبان خیبر خرم آباد خواهد بود.

تیم مس رفسنجان با ۸ امتیاز نیم فصل اول لیگ برتر را به پایان رساند و در اولین دیدار دور برگشت نیم فصل دوم لیگ برتر به مصاف خیبر خرم آباد و رتبه ۸ جدول خواهد رفت.