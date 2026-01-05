

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی که از ۱۳ دی در دو گروه و میزبانی باشگاه شهداب بافق و باشگاه فرهنگی پارس ورزشی جنوبی عسلویه آغاز شده بود، امروز (دوشنبه ۱۵ دی) به پایان رسید.

در گروه نخست این مسابقات تیم شهداب جوان بافق با شکست استقلال برای نخستین بار به مقام قهرمانی این فصل دست یافت و ۲۰۰ امتیاز برای خود ذخیره کرد.

در گروه دوم نیز تیم پیکان بندر دیر با شکست پارس جنوبی برای چهارمین هفته متوالی قهرمان شد تا اقتدار خود در این رقابت‌ها را نشان دهد.

نتایج کامل دیدار‌های امروز در دو گروه مسابقات به قرار زیر است:

گروه اول

رده‌بندی: فولاد هرمزگان ۲ – پاس بندر ترکمن یک (۱۷ بر ۲۱ و ۲۱ بر ۹ و ۱۵ بر ۱۱)

فینال: استقلال مشهد صفر – شهداب جوان بافق ۲ (۱۷ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۲۱)

گروه دوم

رده بندی: رازین پلیمرتهران ۲ – شهرداری مراغه یک (۲۴ بر ۲۲ و ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱٠)

فینال: پیکان بندر دیر ۲ – پارس جنوبی عسلویه صفر (۲۳ بر ۲۱ و ۲۱ بر۱۶)

رضا یزدان‌پرست، پویان اکبری، سیدمحسن عبدالهی موسوی، علیرضا صفری زاده و حمید احمدیان داوران قضاوت کننده در دیدار‌های گروه دوم این مسابقات از عسلویه هستند.

همچنین اکبر مسیبی، سهراب خسرویانی، رضا زلفی، مسعود روحی و یاسین محمدی در مسابقات هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی در یزد قضاوت مسابقات را برعهده دارند.

رتبه بندی تیم‌های شرکت کننده در هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی نیز بدین شکل است:

گروه اول

۱ - شهداب جوان بافق

۲ - استقلال مشهد

۳ - فولاد هرمزگان

۴ - پاس بندر ترکمن

۵ - پاس آق قلا

۶ - شهداب بافق

گروه دوم

۱ - پیکان بندر دیر

۲ - پارس جنوبی عسلویه

۳ - رازین پلیمر تهران

۴ - شهرداری مراغه

۵ - سمنان

۶ - کیش

هفته پنجم لیگ برتر والیبال ساحلی با ورود تیم‌های گروه اول از سه‌شنبه ۱۶ دی به شهر یزد (میزبانی شهداب جوان بافق) آغاز خواهد شد و مسابقات ۱۷ تا ۱۹ دی ماه پیگیری می‌شود.

نماینده بندر دیر نیز میزبان گروه دوم لیگ برتر والیبال ساحلی در هفته پنجم است که تیم‌ها سه‌شنبه ۱۶ دی ماه وارد می‌شوند و مسابقات در روز‌های ۱۷ تا ۱۹ دی ماه پیگیری خواهد شد.