به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان گفت: میراثفرهنگی باید نقش پیشران را در تحولات استان ایفا کند و همه دستگاهها، شهرداریها و بنگاههای اقتصادی استان را برای تحرک بیشتر در حوزه گردشگری به میدان بیاورد.
محمدعلی طالبی شامگاه ۱۵ دیماه در دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت : توانمندیهای استان در حوزههای مختلف بر همگان روشن است و توسعه گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود
بهروز ندائی، معاون وزیر میراثفرهنگی گفت: استان کرمان باید در تراز ملی دیده شود و امیدواریم با هماهنگی و تعامل مدیران استانی، اقدامات مؤثر و ماندگاری در این استان رقم بخورد.
کرمان، استان کریمان است و باید جایگاه خود را در حوزههای گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی نهتنها در سطح کشور، بلکه در عرصه جهانی بهدرستی تثبیت کند.