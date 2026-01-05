سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از نجات هوایی دو مادر باردار از یک منطقه صعب‌العبور ، برفگیر و غیرقابل انتقال زمینی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، وحید شادی‌نیا اظهار کرد:در پی اعلام یک ماموریت اورژانسی دو زن باردار ۳۰ و ۳۵ ساله از روستای آلاکین شهرستان چاراویماق که به دلیل شرایط سخت جغرافیایی امکان انتقال زمینی آنها وجود نداشت با استفاده از اورژانس هوایی تحت امدادرسانی قرار گرفتند.

وی افزود:روز گذشته نیز بالگرد اورژانس هوایی برای امدادرسانی به این مادران اعزام شده بود اما به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان فرود در محل وجود نداشت و عملیات انجام نشد.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه این ماموریت در نهایت با پرواز بالگرد از پایگاه اورژانس هوایی میانه با موفقیت انجام شد گفت:با اقدام به‌ موقع اورژانس هوایی این دو مادر باردار از شرایط پرخطر نجات یافته و برای ادامه مراقبت‌های درمانی به بیمارستان شهرستان چاراویماق منتقل شدند.

شادی‌نیا تاکید کرد: اورژانس هوایی نقش حیاتی در نجات جان بیماران، به‌ویژه مادران باردار در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور ایفا می‌کند و این ماموریت نمونه‌ای از تلاش مستمر نیرو‌های اورژانس برای حفظ جان انسان‌هاست.