استاندار لرستان در نشست با اصناف و نمایندگان اصناف استان گفت: اصناف بازوی مردمی و توانمند نظام در همه مقاطع و عرصه ها بوده و هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای لرستان، سید سعید شاهرخی در نشست با اصناف و بازاریان استان که در سالن شماره ۲ استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: مطالبات اصناف کارشناسی، دقیق و به حق است و ما نیز از اصناف و بازار جدا نیستیم، اصناف در طول تاریخ ایران و استان لرستان، همواره خوشنام بوده اند و نام بازار حس خوشی به مردم می دهد.

وی ادامه داد: نقش بازار در تاریخ کشور ما بی بدیل است و این صنف در همه عرصه ها، آگاهانه و پیشتاز حرکت کرده و حتی در ناملایماتی که کشور در جنگ تحمیلی و داشت، پشتیبان جبهه های جنگ بودند.

استاندار لرستان با بیان اینکه کشور ما باتوجه به موقعیت ژئوپولتیک ایران همواره مورد طمع دشمنان بوده است، گفت:دشمنان در نهایت پس از جنگ نظامی، ترور و کودتا به جنگ اقتصادی روی آوردند.

شاهرخی افزود: دشمنان به دنبال تجزیه و جنگ هستند و همانطور که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند، امروز نیز جنگ های انان در سوریه و ونزوئلا و ... نشان می دهد که به دنبال منابع و سرمایه های دیگر کشورها هستند.

وی ادامه داد: دشمن اکنون به دنبال جنگ داخلی است، دشمن می خواهد مردم را به جان هم بیندازند اما در خرم آباد و در روز دوم جنگ ۱۲ روزه ما ۲۱ شهید تشییع کردیم در حالیکه دشمن در اندیشه نیم پهلوی و کسانی است که خودشان هم قبول شان ندارند.

استاندار لرستان تصریح کرد: بی شک دشمان برای مردم ما نگران نیستند و امروز نیز مردم حساب تورم، اختلاس و ...را به پای نظام و رهبری نمی گذارند.

عبارت ناثواب گرانفروش برای بازاریان

استاندار لرستان با بیان اینکه بازار همیشه و در بزنگاه ها نقش آفرینی کرده است، گفت: بازاریان ما مردم دار هستند و هوای مردم را هم در همه بزنگاه ها داشته اند و این عبارت که بگویند بازاریان گرانفروش هستند عبارت ناثوابی است.

شاهرخی افزود: ممکنست کسانی بخواهند راه صدساله را یک شبه طی کنند که این افراد نیز از سوی بازار طرد می شوند.

وی ادامه داد: مردم داری ویژگی اصلی اصناف و بازاریان است و بازار تقصیری در گرانی ها ندارد، بازار بازوی مردمی و توانمند نظام هستند و کسی نمی تواند کار بازار را انجام بدهد.

استاندار لرستان با اشاره به وجود مشکلات در حوزه اقتصاد اظهارداشت: این فشارها باعث هزینه می شود و البته بخشی از هزینه ها را هم باید تدبیر کنیم که منجر به هزینه برای جامعه نشود و فشار بیرونی را به حداقل برسانیم.

انتقال یارانه از واردکننده به مصرف کننده

شاهرخی با اشاره به تدبیر دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به همه اقشار گفت: دولت می خواهد این یارانه را به جای چندنفر به همه بدهد، دولت قبلا از ۴ هزارتومان به زنجیره های تامین و‌ تولید یارانه پرداخت کرده ولی به چای دبش و ....تبدیل شده است ولی اکنون دولت تصمیم گرفته مابه التفاوت را به مردم بدهد تا به درستی هزینه شود یعنی انتقال سوبسید از وارد کننده کالا به مصرف کننده.

وی افزود: برای اینکه این یارانه نیز هدر نرود، دولت به همه مردم و همه دهک ها یارانه پرداخت می کند حتی قبلا همه دهک ها نمی گرفتند ولی اکنون همه مردم می گیرند.

افزایش قدرت خرید و مسیر صحیح پرداخت یارانه

وی ادامه داد: با این اقدام قدرت خرید در برابر گرانی بالا می رود زیرا فقط موجود بودن اجناس برای خرید کافی نیست.

استاندار لرستان گفت: ما اکنون در جنگ تمام عیار با دشمن هستیم، دل دشمن برای سفره مردم نمی سوزد بلکه بع دنبال از بین بردن بازار هستند تا تحصن و سپس خشونت ، ایجاد شود.

شاهرخی افزود: دولت اعتراض مردم را شنید و تغییرات اقتصادی و حذف ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد اما عده ای دارند با روح و روان مردم بازی می کنند و دولت جلوی آنها را می گیرد.

جنگ اقتصادی دشمن در بازار

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال جنگ اقتصادی در بازار است و امروز هم این کار را با سکه، دلار و طلا می کند ولی مردم صبور ما از این مشکل هم عبور می کنند.

استاندار تاکید کرد: مسئولان اقتصادی استان جلسات فصلی با اصناف در استان و شهرستان ها داشته باشند و فرمانداران ۱۲ گانه نیز این طرح را در دستور کار قرار دهند.