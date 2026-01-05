به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در این مراسم گفت: از حاج‌قاسم و شهدای لشکر ۴۱ ثارالله یاد می‌کنیم و آنانی که مردانه در برابر تجاوزات دشمن ایستادند تا اسلام و قرآن و ایران بماند، شهید شدند و اجازه ندادند برای اولین‌بار در تاریخ ایران یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن باقی بماند و این افتخار بزرگی است.

حجت الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان‌پور بیان کرد: امسال از ۳۷ کشور زائر به کرمان آمد و همزمان با ششمین سالگرد سردار سلیمانی، کرمان بیش از ۵۰۰ هزار نفر زائر داشت؛ برای اینکه حاج‌قاسم زندگی خود را وقف دفاع از اسلام، قرآن، نظام اسلامی، عزت و شرف و ناموس این کشور کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع افزود: حاج‌قاسم و یارانش برای دفاع از مظلومان و محرومان در مقابله با ظالمان و مستکبران به میدان آمدند و حاج‌قاسم در این راه، شب و روز نداشت.

حجت الاسلام آقاجان‌پور، تاکید کرد: این سخن حاج‌قاسم را در یاد داریم که فرمود ما ملت امام حسین (ع) هستیم؛ وقتی به حضرت پیشنهاد کردند که تسلیم شود تا فرزندان و یارانت زنده بمانند و به اسارت برده نشوند، پاسخ دادند که به امیرتان بگویید من فرزند پیغمبر (ص) و علی (ع) و فاطمه (س) هستم و جدم و پدرم و مادرم به من اجازه نمی‌دهند که تسلیم شوم و هیهات من‌الذله.

وی گفت: امروز ملت ایران که منطق او منطق قرآن و مرام او، مرام حسینی است، پاسخش به ظالمان و زورگویان و اربابان نظام سلطه این است که ما هرگز و هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع شما نمی‌شویم و ایران حسین (ع) تا ابد پیروز است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، تصریح کرد: دشمنان و بدخواهان و توطئه‌گران ما بدانند که با تهدید و ارعاب و یاوه‌گویی‌ها که می‌کنند ملت ایران هرگز و هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع آنان نخواهد شد.