بررسی میدانی نشان میدهد، خبر هرگونه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، صحت ندارد و انفجاری در این بندر رخ نداده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، امروز ۱۵ دی ماه در فضای مجازی اخباری از انفجار در بندر شهید رجایی منتشر شده بود که بررسی میدانی نشان میدهد، هیچ گونه انفجاری امروز در این بندر رخ نداده است.
تصاویری که در این زمینه منتشر شده نیز مربوط به انفجار ششم اردیبهشت امسال در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی است.
