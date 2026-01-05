به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،همچنین در ادامه ویژه برنامه‌های محرومیت زدایی هفته مقاومت ۱۱۰ واحد مسکونی به قشر‌های کم برخوردار واگذار شد.

سردار نظری فرمانده سپاه ثارا... استان آبرسانی به ۱۲ روستا، راه‌اندازی ۱۱۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی، تجهیز ۶۰ کارگاه اشتغال‌زایی خیاطی و آزادی ۶۳ زندانی جرایم غیرعمد را از دیگر برنامه‌های امروزِ هفته مقاومت عنوان کرد که در مجموع برای اجرای این برنامه‌ها بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.