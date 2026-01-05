پخش زنده
سفیر پیشین ایران در ونزوئلا گفت: دیگر کسی در دنیا به مواضع آمریکا توجه نمیکند و اعتبارش در عرصه بینالملل به چالش کشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای سلطانی در برنامه گفتگوی ویژهی خبری افزود: اروپاییها به عنوان متحد راهبردی آمریکا، از اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و گروگانگیری رئیس جمهور این کشور حمایت نکردند.
آقای سبحانی، سفیر پیشین ایران در ونزوئلا هم در این برنامه گفت: مردم ونزوئلا و دنیا در شوک اقدامات آمریکا و سخنان ترامپ هستند.
وی افزود: بنیانی که آمریکا میگذارد همهی کشورها را به خطر میاندازد.
