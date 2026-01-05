به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین علیرضا بی‌نیاز در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، با اشاره به ویژگی‌های ممتاز شخصیتی سردار دلها، گفت: شجاعت در برابر دشمن، تواضع در برابر مردم، ولایت‌پذیری، اخلاص، تکلیف‌گرایی و بصیرت دینی و سیاسی از مهم‌ترین شاخصه‌هایی بود که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به چهره‌ای ماندگار و محبوب در دل ملت ایران تبدیل کرد.

امام جمعه کیش، افزود: او مرد میدان بود و در سخت‌ترین صحنه‌ها حضور داشت و همین ویژگی‌ها باعث شد که حتی پس از گذشت سال‌ها از شهادت سردار دلها، نام و راه او زنده بماند و الهام‌بخش باشد.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با تأکید بر اینکه شهادت فرماندهان مقاومت هرگز موجب تضعیف مسیر آنان نمی‌شود، تصریح کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران با شهادت این عزیزان به اهداف خود نرسیدند و ملت ایران با تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مسیر شهدا را با قدرت ادامه داده است.

این مراسم با سخنرانی، مدیحه‌سرایی برگزار شد.