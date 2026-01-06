در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، بر استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو دستگاه برای کمک به تأمین مسکن کارکنان و ارتقای رفاه آنان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، بر استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشترک دو دستگاه برای کمک به تأمین مسکن کارکنان و ارتقای رفاه آنان تأکید شد.

در این نشست مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای توسعه روستا بازارها منعقد شود؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر تقویت زیرساخت‌های روستایی، به عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کاهش هزینه‌های خانوارها کمک کند.

همچنین ایجاد زمینه برای افزایش درآمد روستاییان از طریق توسعه واحدهای کوچک دام و طیور و کشاورزی به عنوان یکی از محورهای اصلی همکاری مطرح شد. این رویکرد با هدف توانمندسازی روستاییان، رونق تولید محلی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دنبال خواهد شد.

این توافق، گامی تازه در جهت گسترش همکاری‌های دوجانبه میان بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی استان است که علاوه بر ارتقای رفاه کارکنان، به توسعه اقتصادی روستاها و تقویت شبکه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.