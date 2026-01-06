مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: حدود ۳۵ درصد تولیدات کشاورزی کشور به ضایعات تبدیل می‌شود که این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی ملی برای کاهش آن را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت الاسلام بهنام دلریش در نشست شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این مطلب افزود: در همین راستا، همایش ملی مدیریت ضایعات بخش کشاورزی و غذایی و ترویج فرهنگ درست مصرف روز‌های ۷ و ۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد؛ رویدادی تخصصی که با هدف ارائه سیاست‌های نوین، معرفی دستاورد‌های فناورانه و تبیین برنامه‌های عملیاتی کشور برای کاهش ضایعات کشاورزی طراحی شده است.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در این زمینه تصریح کرد: درخواست داریم از مدیران ادارات کل و شهرستان‌ها راهکار‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای ترویج فرهنگ درست مصرف و کاهش ضایعات کشاورزی جمع‌بندی کرده و به سازمان جهت جمع بندی و ارسال به وزارت جهاد کشاورزی ارائه دهند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: کاهش ضایعات کشاورزی علاوه بر ارتقای بهره‌وری تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت کشاورزان دارد و نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط است.