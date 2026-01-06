رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی در استان و در راستای مدیریت بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی، ۴۰۰ هزار هکتار از مزارع دیم در قالب طرح پایداری تولید در دیم زار‌ها در سال زراعی جاری کشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد رضا اصغری اظهار کرد: از مجموع ۴۰۰ هزار هکتار از مزارع زیر پوشش ابلاغی طرح جهش تولید در دیم زارها،۲۹۶ هزار هکتار از مزارع زیر کشت محصول گندم و جو، ۴۰ هزار هکتار نخود، عدس و سایر حبوبات، ۴۰ هزار هکتار زیر کشت دانه‌های روغنی، ۲۰ هزار هکتار زیرکشت علوفه و ۴ هزار هکتار زیرکشت گیاهان دارویی قرار می‌گیرد.

اصغری خاطر نشان کرد: در این طرح مراحل کشت تا برداشت محصول زیر نظر کارشناسان جهادکشاورزی و نظام مهندسی خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: این طرح به منظور استفاده از ظرفیت دیمزار‌های استان با هدف پایداری تولید، افزایش تنوع محصول در اراضی دیم در استان برای پنجمین سال متوالی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: بذر یکی از نهاده‌های مهم برای تولید پایدار محسوب شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بذور اصلاح شده نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی دارند و در مجموع امسال ۱۱ هزار و ۱۷۱ تن بذر گندم و جو گواهی شده دیم در استان تولید شده است.

اصغری افزود: مهمترین عوامل در دستیابی به عملکرد مطلوب، استفاده از بذر اصلاح شده، رعایت تاریخ کشت، تراکم مناسب و تناوب زراعی، اجرای کشاورزی حفاظتی و تغذیه مناسب است.

وی تاکید کرد: این طرح در ۱۸ شهرستان استان اجرا می‌شود.