مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات راهسازی در ۵۴ کیلومتر از محور نقده – پیرانشهر - تمرچین در قالب ۳ قطعه در دست اجراست که عملیات اجرایی ۲۹.۵ کیلومتر به اتمام رسیده و زیربارترافیک رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در این رابطه، اظهار داشت: قطعه یک این محور ۱۰ کیلومتر از نقده بوده و در حال حاضر ۶ کیلومتر آن زیربارترافیک رفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۹۸ میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این قطعه از محور نقده – پیرانشهر - تمرچین هزینه شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین ۲۳.۵ کیلومتر بوده و عملیات راهسازی از سمت پیرانشهر در حال اجراست.

آرامون بیان کرد: بیش از ۱۵.۵ کیلومتر از قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین به اتمام رسیده و این قطعه ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

وی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ساماندهی ورودی پیرانشهر نیز به طول ۲.۴ کیلومتر و با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزنیه شده به بهره برداری رسیده است.

آرامون بیان کرد: در مجموع عملیات راهسازی در ۱۱ کیلومتر باقی مانده از محور نقده – پیرانشهر – تمرچین در دست اجراست.

وی اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اتمام این میزان مسیر نیز ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.