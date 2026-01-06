اتمام ۲۹.۵ کیلومتر از طرح راهسازی محور نقده – پیرانشهر - تمرچین
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات راهسازی در ۵۴ کیلومتر از محور نقده – پیرانشهر - تمرچین در قالب ۳ قطعه در دست اجراست که عملیات اجرایی ۲۹.۵ کیلومتر به اتمام رسیده و زیربارترافیک رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در این رابطه، اظهار داشت: قطعه یک این محور ۱۰ کیلومتر از نقده بوده و در حال حاضر ۶ کیلومتر آن زیربارترافیک رفته است.
وی ادامه داد: بیش از ۹۹۸ میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این قطعه از محور نقده – پیرانشهر - تمرچین هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین ۲۳.۵ کیلومتر بوده و عملیات راهسازی از سمت پیرانشهر در حال اجراست.
آرامون بیان کرد: بیش از ۱۵.۵ کیلومتر از قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین به اتمام رسیده و این قطعه ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
وی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای قطعه ۲ محور نقده – پیرانشهر - تمرچین ۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ساماندهی ورودی پیرانشهر نیز به طول ۲.۴ کیلومتر و با ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار هزنیه شده به بهره برداری رسیده است.
آرامون بیان کرد: در مجموع عملیات راهسازی در ۱۱ کیلومتر باقی مانده از محور نقده – پیرانشهر – تمرچین در دست اجراست.
وی اضافه کرد: اعتبار پیش بینی شده برای اتمام این میزان مسیر نیز ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.