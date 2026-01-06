حفاظت از اراضی کشاورزی نیازمند عزم همگانی است
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: امنیت غذایی به عنوان یکی از مؤلفههای اقتدار ملی، در گرو حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان سرمایههای ملی است و این امر نیازمند عزم همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرهنگ بهرام تقی زاده با حضور در برنامه رادیویی کندیمیز ضمن تشریح اهمیت سامانه ۱۳۱ بیان کرد: سامانه ۱۳۱ بهعنوان یک ابزار کاربردی و نظارتی، به مردم این امکان را میدهد که هرگونه تغییرات غیرمجاز در اراضی کشاورزی را بهطور سریع و مؤثر گزارش دهند. این سامانه با دریافت گزارشات مردمی، به مسئولین کمک میکند تا در کمترین زمان ممکن به شناسایی و رسیدگی به این تخلفات پرداخته و از هرگونه تغییرات غیرقانونی جلوگیری کنند.
تقی زاده ضمن هشدار به متخلفان تغییر کاربریهای غیرمجاز اظهار کرد: بهمنظور صیانت از عرصههای کشاورزی و باغی، در ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و ۲۴۵ مورد ساختوساز غیرمجاز توسط گشتهای یگان حفاظت امور اراضی در حفاظت از اراضی استان شناسایی شده که نسبت به سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.
وی در پایان با تقدیر از همراهی مردم، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی به عنوان یکی از مولفههای اقتدار ملی، در گرو حفاظت از این سرمایههای ملی است و این امر نیازمند عزم همگانی است.