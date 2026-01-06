به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار محمد احمدی فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی، گفت: مرزبانان مستقر در گمرک مرزی بازرگان در مرز ماکو با کنترل خودرو‌ها و مسافرین ورودی به یک نفر مسافر مظنون شدند.

وی ادامه داد: مرزبانان در بازرسی از فرد که قصد ورود به داخل کشور را داشت، موفق شدند ۶ کیلوگرم نقره را از قسمت‌های مختلف ساک وی که جاساز شده بود کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۲۳ میلیارد ریالی نقره‌های کشف شده، اذعان داشت: متهم با تکمیل پرونده قضایی به مراجع قانونی معرفی شد