رییس شورای اسلامی شهر ارومیه:
برنامههای هفته فرهنگی ارومیه غنیتر از سالهای گذشته برگزار شود
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:برنامههای هفته فرهنگی ارومیه غنیتر از سالهای گذشته برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حسین پناهی با اشاره به برگزاری هفتاد و هشتمین اجلاس مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور در بوشهر، تصریح کرد: کتاب هفتاد و هفتمین اجلاس مشورتی روسای کلان شهرهای کشور که به میزبانی ارومیه برگزار شد، تدوین و به چاپ رسیده و در هفتاد و هشتمین اجلاس مشورتی توزیع میشود.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه ضمن تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری هفتاد و هفتمین اجلاس مشورتی کلانشهرهای کشور، افزود: برگزاری موفق این اجلاس سبب شد تا نام نیک از شهر ارومیه به جا بماند.
پناهی با اشاره به ارسال لایحه عوارض به شورای اسلامی شهر در روزهای آتی، ادامه داد: هفته آینده لایحه عوارض در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی از مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر ارومیه، کمیسیون فرهنگی شورا و روابط عمومی خواست تا برنامههای هفته فرهنگی امسال پرشورتر از سالهای گذشته برگزار شود و در این خصوص ظرف مدت یک هفته برنامه هفتگی به صحن شورا ارائه شود.
رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به در پیش بودن ولادت صفی الدین اورموی و گرامیداشت نام و یاد عاشق دهقان، گفت: همزمان با هفته فرهنگی، نام و یاد حجت الاسلام حاج شیخ غلامرضا حسنی زنده نگه داشته شود و برنامههای ویژهای جهت گرامیداشت مفاخر فرهنگی شهر اجرا شود.