به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف‌زاده از رسیدگی به ۲۱ هزار فقره پرونده تخلفاتی در تعزیرات حکومتی استان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۱۳۸ فقره پرونده تخلفاتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲۱ هزار و ۲۹۱ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی افزود: از این تعداد پرونده ۱۴ هزار و ۲۸۱ فقره پرونده با محکومیت هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، پنج هزار و ۷۵۶ فقره پرونده با محکومیت ۱۹ هزار و ۴۱۱ میلیارد ریال مربوط به بخش قاچاق کالا و ارز و هزار و ۲۵۴ فقره پرونده با محکومیت ۷۰ میلیارد و ۸۰۹ میلیون ریال مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان است که در مجموع رسیدگی به این پرونده‌ها متخلفان اقتصادی به پرداخت ۲۰ هزار و ۸۴۴ میلیارد و ۸۱۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

نجف زاده همچنین از صدور مجازات‌های غیرنقدی از قبیل ضبط کالاها و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، تعطیلی و پلمب واحدهای متخلف، نصب پارچه و ممهور کردن پروانه واحدهای متخلف به مهر تخلف، حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان خبر داد.

به گفته نجف زاده واحدهای گشت مشترک سیار تعزیرات حکومتی همچنین با حضور میدانی در سطح بازار به همراه دستگاه‌های نظارتی و متولیان بازار از ابتدای امسال دو هزار و ۶۶۵ اکیپ گشت تشکیل و از تعداد ۱۵ هزار و ۶۴۹ واحد بازرسی و در فرایند این بازرسی‌ها به ۶ هزار و ۶۵۳ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی استان به پرداخت ۳۵۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی و صنفی،قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را از طریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و با شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.