فرماندار ماکو نظارت بر بازار را یک وظیفه همگانی دانست و گفت: مدیران ادارات و حتی مردم، ناظر و بازرس بازار هستند و باید با ورود جدی و مسئولانه، از بروز تخلفات جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهلا تاج‌فر، در جلسه شورای اداری شهرستان ماکو، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد را در حل مشکلات جامعه بسیار مهم دانست و گفت: سمن‌ها ظرفیت‌های ارزشمندی هستند و می‌توانند به‌عنوان پلی مؤثر میان مردم و مسئولان ایفای نقش کنند.

وی با تأکید بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: مدیریت مصرف آب، برق و گاز یک ضرورت جدی است و تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشند.

تاج‌فر افزود: در صورت بی‌توجهی به مدیریت منابع انرژی و آب، در آینده‌ای نه‌چندان دور با تنش آبی و قطعی‌های مکرر آب، برق و گاز مواجه خواهیم شد.

فرماندار ماکو با اشاره به اینکه بی‌توجهی به مدیریت منابع، زمینه‌ساز بحران‌های اساسی خواهد بود، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌ها موظف‌اند با برنامه‌ریزی عملیاتی و دقیق، در راستای کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع اقدام کنند.

وی با تأکید بر لزوم تکریم ارباب‌رجوع گفت: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و حضور آنان در ادارات نباید با سردرگمی، بی‌توجهی یا بروکراسی فرسایشی همراه باشد، بلکه باید با تسهیل امور، شفافیت در پاسخگویی و رفتار محترمانه، رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

تاج‌فر با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی عملکرد دستگاه‌ها تصریح کرد: جهاد تبیین باید به‌صورت جدی دنبال شود و روابط عمومی ادارات موظف‌اند به‌صورت منسجم با یکدیگر ارتباط داشته باشند و گزارش اقدامات را از طریق روابط‌عمومی فرمانداری ماکو اطلاع‌رسانی کنند.

فرماندار ماکو با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و با اشاره به بارش‌های اخیر اظهار کرد: همکاری بخش خصوصی، خیرین، دهیاران و برخی دستگاه‌ها در مدیریت شرایط اخیر قابل تقدیر است، اما انتظار می‌رود سایر ادارات، به‌ویژه دستگاه‌های دارای ماشین‌آلات سنگین، با جدیت بیشتری پای کار باشند.

وی با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: آغاز هیچ پروژه‌ای بدون اولویت‌بندی و تأمین شرایط لازم قابل قبول نیست و تمرکز اصلی دستگاه‌ها باید بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.

در بخش دیگری از این جلسه، تاج‌فر با اشاره به انتخابات پیش‌رو در اردیبهشت‌ماه سال آینده، از افراد توانمند، آشنا به قوانین، پیگیر مطالبات مردمی و کسانی که صدای مردم هستند دعوت کرد تا با ثبت‌نام در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا وارد عرصه رقابت شوند.

وی با تأکید ویژه بر نقش بانوان در مدیریت محلی افزود: حضور و مشارکت بانوان در شورا‌ها ضروری است و صدای بانوان باید بیش از پیش در تصمیم‌گیری‌های محلی شنیده شود.

فرماندار ماکو، مشارکت حداکثری مردم را محور اصلی انتخابات دانست و گفت: افزایش مشارکت مردمی موجب تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی مدیریت محلی خواهد شد.