رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۱۶هزار نوآموز تا به امروز در ۲۸ مرکز جامع سلامت استان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و برای ۱۰۰۰ نوآموز نیازمند مداخله در این مراکز برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمد امامی با بیان اینکه برنامه ملی غربالگری و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا دهم اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت، گفت: مهلت اجرای این برنامه قابل تمدید نخواهد بود.

وی با اشاره بر اهمیت سنجش برای تشخیص به موقع نیازهای آموزشی و توان‌بخشی کودکان، گفت: تشخیص زودهنگام، دروازه طلایی مداخله موثر و تضمین موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندانمان است.

امامی تصریح کرد: از کلیه والدین و سرپرستان قانونی درخواست می‌شود با قید فوریت برای نوبت‌گیری و تعیین زمان سنجش فرزند خود، به سامانه رسمی sirat۲.medu.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یادآور شد: روند سنجش صرفاً با اخذ نوبت از طریق سامانه مذکور امکان‌پذیر خواهد بود. والدین پس از نوبت‌گیری، با در دست داشتن مدارک لازم، در تاریخ و ساعت تعیین‌شده به مرکز جامع منطقه خود مراجعه کنند.