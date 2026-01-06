پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: تعداد ۱۶هزار نوآموز تا به امروز در ۲۸ مرکز جامع سلامت استان مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و برای ۱۰۰۰ نوآموز نیازمند مداخله در این مراکز برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمد امامی با بیان اینکه برنامه ملی غربالگری و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان از ابتدای مهرماه آغاز شده و تا دهم اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت، گفت: مهلت اجرای این برنامه قابل تمدید نخواهد بود.
وی با اشاره بر اهمیت سنجش برای تشخیص به موقع نیازهای آموزشی و توانبخشی کودکان، گفت: تشخیص زودهنگام، دروازه طلایی مداخله موثر و تضمین موفقیت تحصیلی و اجتماعی فرزندانمان است.
امامی تصریح کرد: از کلیه والدین و سرپرستان قانونی درخواست میشود با قید فوریت برای نوبتگیری و تعیین زمان سنجش فرزند خود، به سامانه رسمی sirat۲.medu.ir مراجعه کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان یادآور شد: روند سنجش صرفاً با اخذ نوبت از طریق سامانه مذکور امکانپذیر خواهد بود. والدین پس از نوبتگیری، با در دست داشتن مدارک لازم، در تاریخ و ساعت تعیینشده به مرکز جامع منطقه خود مراجعه کنند.