به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛غلامحسین آزاد روز دوشنبه در جریان بازدید از طرح‌های آبرسانی، با اشاره به پروژه آبرسانی قشلاق عشایری «گوگرد علیا»، گفت: در قالب این طرح، یک مخزن ۳۰۰ مترمکعبی احداث و ۸۰۰ متر خط انتقال اجرا شده که آب شرب ۴۵۷ خانوار عشایری را تأمین می‌کند.

وی افزود: در پروژه آبرسانی «حبش علیا» نیز یک مخزن ۲۰۰ مترمکعبی و چهار کیلومتر خط انتقال ساخته شده و به این ترتیب ۳۵۷ خانوار از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند.

فرماندار خوی همچنین از تکمیل خط انتقال پروژه آبرسانی قشلاق عشایری «قاشقابلاغ» به طول ۳.۳ کیلومتر خبر داد و اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ۹۵ خانوار عشایری از آب سالم و پایدار برخوردار شده‌اند.

وی با یادآوری اینکه هر سه پروژه در مدتی کمتر از ۶ ماه اجرا و تکمیل شده است، تأکید کرد: حضور و پیگیری میدانی مدیران به‌ویژه در مناطق دورافتاده، نقش مهمی در حل مشکلات، پاسخ به مطالبات مردم و افزایش اعتماد و امید در میان عشایر دارد.

رئیس اداره امور عشایری خوی نیز در این بازدید گفت: همزمان با بهره‌برداری از این سه پروژه آبرسانی عشایری، ۲ پروژه دیگر در قشلاق‌های «حبش سفلی و تاریمیش» در دست اجراست.

رضا واثقی افزود: در پروژه آبرسانی قشلاق عشایری «حبش سفلی»، مخزن ۲۰۰ مترمکعبی پیش‌بینی شده که با بهره‌برداری از آن۳۵۰ خانوار عشایری از آب شرب پایدار بهره‌مند می شوند.

وی اظهار کرد: در پروژه آبرسانی قشلاق عشایری «تاریمیش» نیز مخزن ۱۰۰ مترمکعبی در دست اجراست که ۹۵ خانوار عشایری را تحت پوشش قرار می دهد.

رئیس اداره امور عشایری خوی همچنین از اجرای پروژه پیکور زنی راه روستایی «تاریمیش» با اعتبار هشت میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود

وی ادامه داد: پروژه آبرسانی «چالیان» نیز در مرحله مطالعه قرار داشته که تا پایان سال جاری، پیمانکار آن انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.