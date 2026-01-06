به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه با اشاره به تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط سخت زمستانی اظهار کرد: عملیات بتن‌ریزی پارت سوم عرشه پل B۵ به‌عنوان آخرین قطعه از پروژه کلان تقاطع چهارسطحه آذربایجان، علی‌رغم برودت شدید هوا و با اتخاذ تمهیدات فنی ویژه و رعایت کامل دستورالعمل‌های تخصصی، با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات که تکمیل‌کننده محور اتصال بلوار ساوالان به بزرگراه خاتم‌الانبیا (ص) است، هم‌اکنون در بخش عرشه از مرز پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد عبور کرده و روند اجرایی پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه با تأکید بر حساسیت عملیات بتن‌ریزی در فصل سرما تصریح کرد: با توجه به کاهش محسوس دما، تیم مهندسی پروژه اقدامات سخت‌گیرانه‌ای را به‌منظور حفظ کیفیت بتن و جلوگیری از یخ‌زدگی آن در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به استفاده از هیتر‌های صنعتی برای گرمایش محیطی، به‌کارگیری افزودنی‌های مجاز بتن جهت تسریع در گیرش و افزایش مقاومت، و همچنین حصارکشی و پوشش کامل محدوده بتن‌ریزی به‌منظور حفظ دما و بهبود عملکرد واکنش‌های شیمیایی بتن اشاره کرد.

خوش‌طینت در پایان خاطرنشان کرد: پل B۵ آخرین حلقه از مجموعه پل‌های تقاطع چهارسطحه آذربایجان به شمار می‌رود و با تکمیل و بهره‌برداری از آن، شاهد روان‌سازی کامل ترافیک در یکی از گلوگاه‌های مهم ضلع شرقی شهر ارومیه خواهیم بود.