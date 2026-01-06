به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه با اشاره به برنامه‌ریزی مستمر مدیریت شهری برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت معابر و افزایش ایمنی تردد، عملیات شن‌ریزی در کوی ۸۵ الهیه توسط عوامل اجرایی منطقه چهار انجام شده است.

بنازاده همچنین از اجرای عملیات تعمیر و نگهداری چاه‌های خیابان مدنی خبر داد و افزود: این اقدامات با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی و ارتقای زیرساخت‌های شهری در دستور کار قرار گرفته و به صورت مستمر در حال انجام است.

مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه در ادامه به اجرای عملیات دیوارکشی در خیابان شهرام اشاره کرد و گفت: این اقدام در راستای ساماندهی فضا‌های شهری و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و ایجاد محیطی امن‌تر برای شهروندان صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: مجموعه شهرداری منطقه چهار با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را با جدیت ادامه داده و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان را اولویت اصلی خود می‌داند.