به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ خالید رحمانی مدیر منابع آب مهاباد در در پنجمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان گفت: با وقوع بارش‌های آذر و دی‌ماه سال جاری، میزان ورودی آب به سد مهاباد افزایش یافته و در این مدت ۵.۵ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن این سد شده است.

رحمانی اظهار کرد: هم‌اکنون حجم آب مخزن سد مهاباد به ۵۱.۳ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سد مهاباد امسال کمترین حجم ذخیره آب طی ۵۰ سال گذشته را تجربه کرده است، افزود: در آذرماه سال جاری حجم ذخیره سد به ۴۵ میلیون مترمکعب رسید که پایین‌ترین میزان ثبت‌شده در این سد بوده است.

مدیر امور آب مهاباد با اشاره به کاهش تراز آب سد گفت: هم‌اکنون تراز آب مخزن به ارتفاع یک‌هزار و ۳۴۰.۱۴ متر رسیده که نسبت به تراز هزار و ۳۴۲ متر در سال گذشته، کاهش حدود ۲ متری را نشان می‌دهد.

رحمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ورودی آب به دریاچه سد مهاباد از دو سرشاخه حمزه‌آباد و کوتر به ۱.۸۸ مترمکعب بر ثانیه رسیده که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱.۴۴ مترمکعب بر ثانیه بود.

وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود یادآوری کرد: خروجی آب سد نیز در این مدت بدون تغییر و معادل ۰.۸ مترمکعب بر ثانیه برای تأمین آب شرب شهر ثبت شده است.

در ادامه این جلسه، صلاح کردستانی معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهاباد گفت: برای رفع تنش آبی این شهرستان، ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح آبرسانی شهید خلبان خالد حیدری و طرح آبرسانی به ۱۴۱ روستا از محل تصفیه‌خانه قدیمی مهاباد تصویب شده است و افزود: مسأله تأمین آب شرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مسوولان باید تمام توان خود را برای تامین آب شرب سالم و بهداشتی و کاهش تنش آبی در منطقه به کار گیرند و در این خصوص تأکید نمود: با توجه به کاهش مصرف آب در فصل بارندگی، لازم است زیرساخت‌های تأمین آب شرب مناطق دارای مشکل در این بازه زمانی تقویت و اصلاح شود.

معاون عمرانی فرماندار مهاباد همچنین با اشاره به مشکلات ۲ ایستگاه پمپاژ کشاورزی در روستا‌های قم‌قلعه و کوسه‌کهریزه گفت: شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی باید از فرصت توقف آبیاری مزارع برای رفع نواقص این ایستگاه‌ها استفاده کنند.