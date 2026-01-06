احداث بیمارستان تخصصی و جراحی سرطان در ماکو
قرارداد احداث بیمارستان تخصصی و جراحی سرطان «بهمن» با ظرفیت ۱۲۸ تختخواب و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در سازمان منطقه آزاد ماکو به امضا رسید و زمینی به مساحت ۳ هکتار برای اجرای این پروژه مهم و راهبردی تخصیص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این بیمارستان با رویکرد تخصصی و فوقتخصصی در حوزه تشخیص، درمان و جراحی سرطان احداث خواهد شد و ارائه خدمات پیشرفته درمانی را در دستور کار دارد. همچنین در فازهای توسعهای پروژه، راهاندازی جراحیهای پیشرفته از جمله جراحی رباتیک پیشبینی شده است.
احداث این مرکز درمانی با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی و در راستای ارتقای زیرساختهای سلامت منطقه آزاد ماکو انجام میشود و با توجه به موقعیت ممتاز لجستیکی منطقه، همجواری با مرزهای بینالمللی و قرارگیری در مسیر کریدورهای ترانزیتی، نقش مؤثری در توسعه توریسم سلامت و جذب بیماران داخلی و خارجی، بهویژه از کشورهای همسایه ایفا خواهد کرد.
بیمارستان تخصصی و جراحی بهمن علاوه بر پاسخگویی به نیازهای درمانی منطقه، زمینهساز جذب سرمایهگذاری در حوزه سلامت، توسعه خدمات پزشکی تخصصی و فوقتخصصی، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه منطقه آزاد ماکو بهعنوان قطب درمانی شمالغرب کشور خواهد بود.
امضای این قرارداد و تخصیص زمین مورد نیاز، بیانگر رویکرد حمایتی سازمان منطقه آزاد ماکو از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت و عزم جدی این سازمان برای توسعه متوازن، ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت در سطح منطقه است.