به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن برمهانی، گفت: «کاپیتان»، یک مسابقه استعدادیابی ورزشی است که عوامل آن ماه‌ها به جای جای ایران رفتند تا این استعداد‌ها را کشف کنند.

وی افزود: این مسابقه با حضور قهرمانانی، چون هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی و با اجرای سینامهراد، به زودی پخش می شود.

در این مسابقه ۷۲ استعداد ورزشی با هم به رقابت می‌پردازند و قهرمان قهرمانان را مردم تعیین می‌کنند. قهرمان قهرمانان نوروز ۱۴۰۵، با رای مردم انتخاب می‌شود.