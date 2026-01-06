پخش زنده
معاون سیمای رسانه ملی، در بازدید از پشت صحنه مسابقه استعدادیابی «کاپیتان»، از پخش این مسابقه از اواخر دی داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن برمهانی، گفت: «کاپیتان»، یک مسابقه استعدادیابی ورزشی است که عوامل آن ماهها به جای جای ایران رفتند تا این استعدادها را کشف کنند.
وی افزود: این مسابقه با حضور قهرمانانی، چون هادی چوپان، پژمان درستکار و زهرا کیانی و با اجرای سینامهراد، به زودی پخش می شود.
در این مسابقه ۷۲ استعداد ورزشی با هم به رقابت میپردازند و قهرمان قهرمانان را مردم تعیین میکنند. قهرمان قهرمانان نوروز ۱۴۰۵، با رای مردم انتخاب میشود.