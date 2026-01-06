پخش زنده
باشگاه گیتیپسند اعلام کرد که بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه تا اطلاع بعدی،حق حضور در اردوی تیم ملی را ندارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی باشگاه گیتیپسند اصفهان در اطلاعیهای نوشت: با توجه به باخت تیم فوتسال گیتیپسند در هفته بیستودوم لیگ برتر فوتسال مقابل پالایش نفت اصفهان، بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه، تا اطلاع ثانوی کلیه اعضا و بازیکنان تیم در اصفهان خواهند ماند و هیچ کدام از بازیکنان نیز تا اعلام بعدی، حق حضور در تمرینات تیم ملی را ندارند.
گیتیپسند روز قبل در هفته بیستودوم لیگ برتر فوتسال با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل پالایش نفت اصفهان شکست خورد و صدر جدول را به مس سونگون تقدیم کرد.
جام ملتهای فوتسال آسیا ۲۰۲۶ از ۷ تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در کشور اندونزی برگزار میشود و اردوی ملیپوشان فوتسال ایران از روزهای آینده در تهران آغاز خواهد شد.