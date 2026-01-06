پخش زنده
سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از پایداری جو و تقویت وارونگی دما خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر این اساس، تا روز جمعه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام حاکم است و در شهرهای صنعتی هم شاهد افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا خواهیم بود.
امروز کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، ارومیه در محدوده ناسالم برای همه گروهها قرار میگیرد و در صورت کنترلنشدن منابع آلاینده، احتمال رسیدن به شرایط خطرناک وجود دارد.
توصیه شده است شهروندان از تردد غیرضروری و فعالیتهای ورزشی در فضای باز خودداری کنند.
همچنین از اواخر روز جمعه با ورود سامانه بارشی، ابتدا شمالغرب کشور و سپس در روز شنبه مناطق شمالغرب، غرب، جنوبغرب و جنوب شاهد بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت و در استانهای جنوبی رعدوبرق خواهند بود.