به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،جلسه هیات رئیسه فدراسیون والیبال بعد از ظهر دوشنبه ۱۵ دیماه با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، علی اصغر مونسان نایب رئیس، شهرام دبیری عضو هیات رئیسه، امیرحسین منظمی دبیرکل، مصطفی کارخانه کارشناس خبره مردان، فریبا صادقی کارشناس خبره زنان، مهدی اسلامی خزانه‌دار، حمید بادامی نجات نماینده هیات‌های استانی، محمد رحیمی نماینده باشگاه‌ها، سید روح الله مهدوی دستیار ویژه رئیس فدراسیون و یوسف شاهی بازرس فدراسیون برگزار شد.

این جلسه به میزبانی محمدصادق معتمدیان برگزار شد، درخصوص اتفاقات اخیر والیبال ایران و برنامه‌های پیش‌رو بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه سید میلاد تقوی با تاکید بر موفقیت و درخشش تیم‌های ملی والیبال به ویژه تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های اخیر و آشتی مردم با والیبال، گزارشی اجمالی از عملکرد، موفقیت‌ها و برنامه‌های والیبال ایران ارائه کرد و در ادامه هم درمورد برنامه‌ها و استراتژی‌های کلان فدراسیون والیبال ایران به ویژه ساخت کمپ تیم‌های ملی توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: فدراسیونی هستیم که با قهرمانان خود به دورترین و کم برخوردارترین نقاط ایران می‌رویم تا مردم آن خطه قهرمانان خود را ببینند و والیبال را در آنجا احیا کنیم و به قهرمان خود یادآوری کنیم که هواداران و طرفداران شما چه کسانی هستند. امروز که در جنگ با قدرت‌های والیبال دنیا هستیم، متوجه شدیم از نظر زیر ساختی باید کار زیادی انجام دهیم. من به شخصه از اینکه کمپ تیم‌های ملی والیبال کشورمان در شان پرافتخارترین رشته گروهی ایران نیست و مجبورم تیم ملی را به هتل المپیک بفرستم، ناراحتم و تقاضا داریم با همکاری و همیاری یکدیگر دست به دست هم بدیم و ساخت کمپ تیم‌های ملی والیبال را با مساحت حدود ۵ هزار متر (۴۹۰۰ متر مربع) که زمین آن با نگاه ویژه و حمایت ارزشمند دکتر دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و شرکت تجهیز و توسعه در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون والیبال واگذار شد را هر چه سریعتر استارت بزنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ای آبرومند برای والیبال احیا کنیم.

در ادامه هر یک از اعضا با تقدیر از عملکرد مجموعه فدراسیون والیبال و تیم‌های ملی در سال ۱۴۰۴ از تلاش‌های تقوی رئیس فدراسیون والیبال در مدیریت راهبردی در شرایط کنونی تشکر کردند و نقطه نظرات خود را در خصوص محور‌های دستور جلسه هیات رئیسه بیان کردند.

در ادامه علی اصغر مونسان و شهرام دبیری هم در سخنان کوتاهی با اشاره به عملکرد والیبال در چند ماه اخیر، پیشنهادات و برنامه‌های خود را برای رشد و ارتقای این رشته ارائه کردند و ساخت کمپ تیم‌های ملی والیبال را پروژه‌ای عظیم ولی بسیار ارزشمند دانستند و اظهار کردند از تمام توان و ظرفیت خود برای کمک در این مسیر استفاده خواهند کرد.

در پایان محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و عضو هیات رئیسه فدراسیون والیبال نیز با تقدیر از مسیر رو به رشدی که والیبال دارد، اظهار داشت: والیبال در سال‌های اخیر شرایط خوبی نداشت ولی خدا را شکر که امسال با تلاش‌ها و برنامه ریزی دقیق آقای تقوی و همکارانشان توانست دوباره اقبال عمومی را نسبت به خود افزایش دهد و مردم دوباره با والیبال آشتی کردند. این اتفاق مهمی است و باید این مسیر ادامه پیدا کند. در خصوص ساخت کمپ تیم‌های ملی والیبال نیز هر کمکی از دست استانداری تهران برآید، کوتاهی نخواهیم کرد و هر کجا لازم باشد برای حمایت و کمک در چارچوب‌های تعیین شده در کنار والیبال خواهیم بود.