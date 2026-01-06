پخش زنده
امروز: -
تیمهای ملی فوتبال نیجریه و مصر در مرحله یک هشتم نهایی جام ملتهای آفریقا با پیروزی مقابل حریفان خود راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله یکهشتم نهایی فوتبال جام ملتهای آفریقا روز گذشته (دوشنبه) مصر با نتیجه ۳ بر یک بنین را شکست داد.
مروان عطیه (۶۹)، یاسر ابراهیم (۹۷) و محمد صلاح (۱۲۴) برای مصر گلزنی کردند و تک گل بنین را جودیل دوسو در دقیقه (۸۳) به ثمر رساند.
در دیگر دیدار این مرحله نیجریه با ۴ گل موزامبیک را از پیش رو برداشت. برای نیجریه آدمولا لوکمن (۲۰)، ویکتور اوسیمن (۲۵ و ۴۷) و آکور آدامز (۷۵) گلزنی کردند.
در پایان دیدارهای دیشب تیمهای ملی فوتبال نیجریه و مصر راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
در ادامه رقابتهای مرحله یکهشتم نهایی جام ملتهای آفریقا نیز امشب (سهشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ الجزایر مقابل کنگو قرار میگیرد و از ساعت ۲۲:۳۰ نیز ساحلعاج مقابل بورکینافاسو به میدان میرود.