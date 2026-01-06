ایوان خیل پینتو وزیر خارجه ونزوئلا درباره نشست اضطراری شورای امنیت و انتقاد گسترده نمایندگان کشور‌ها از حمله نظامی دولت آمریکا گفت که کاراکاس به یک پیروز آشکار و مشروع دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر خارجه ونزوئلا در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: بار دیگر حقیقت در شورای امنیت موفق شد. ونزوئلا به یک پیروزی آشکار و مشروع دست یافت.

وی افزود: جامعه بین‌المللی رسما پذیرفت که حمله سوم ژانویه اقدامی مغایر قوانین بین‌المللی و ناقض منشور سازمان ملل، قوانین و حقوق بشر و تجاوز به مصونیت رئیس فعلی کشور بود.

خیل تاکید کرد که در نشست شورای امنیت سازمان ملل هیچ عوام‌فریبی و استاندارد دوگانه‌ای وجود نداشت و قانون در جانب ونزوئلا بود.

نمایندگان کشور‌های مختلف در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتقاد از حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ونزوئلا، این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانستند و نسبت به پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی هشدار دادند.

نیکولاس مادورو و همسرش بامداد شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ در پی حمله هوایی آمریکا ربوده شده و برای محاکمه به آمریکا منتقل شدند. مادورو دوشنبه شب به همراه همسرش «سلیا فلورس» در دادگاه حاضر شد و قاضی «آلوین هلرستین» با قرائت کیفرخواست، مادورو را به دست داشتن در نارکو-تروریسم متهم کرد.

مادورو در دادگاه با تاکید بر اینکه وی همچنان رئیس جمهور ونزوئلاست گفت: من بی‌گناهم. گناهی مرتکب نشده‌ام.

فلورس همسر مادورو نیز در این دادگاه اظهار کرد: من بانوی اول جمهوری ونزوئلا هستم. من کاملا بی‌گناه هستم.