رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به توسعه و صیانت از منابع طبیعی، توسعه پایدار را رویکرد اصلی و اجتنابناپذیر در سیاستهای محیط زیستی کشور بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شینا انصاری در سفر به استان هرمزگان و در دیدار با با حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به چالشهای زیستمحیطی کشور، استان هرمزگان را برخوردار از ظرفیتهای کمنظیر طبیعی دانست و بر لزوم حفاظت اصولی از این سرمایهها در مسیر توسعه تأکید کرد.
وی با اشاره به چالشهای مهم زیستمحیطی از جمله آلودگی هوا، گرد و غبار و محدودیت منابع آب، تأکید کرد که حفاظت از محیط زیست در تقابل با توسعه قرار ندارد، بلکه توسعهای مطلوب است که مبتنی بر اصول پایداری و حفظ سرمایههای طبیعی باشد.
وی با بیان اینکه تجربه بارگذاریهای بیرویه در سالهای گذشته موجب بروز مشکلات زیستمحیطی در برخی مناطق شده است، افزود: در سیاستهای کلان دولت، محیط زیست یکی از ارکان اصلی برنامهریزیهای توسعهای به شمار میرود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی دانست و بر نقش مؤثر مشارکت مردمی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی در تحقق اهداف زیستمحیطی تأکید کرد.
انصاری در ادامه به ظرفیتهای متنوع و ارزشمند استان هرمزگان در حوزه سواحل، تالابها و تنوع زیستی اشاره کرد و خواستار پیشگیری از بارگذاریهای نامتوازن بهمنظور جلوگیری از آسیب به این سرمایههای طبیعی شد.
مراسم آغاز ساخت مرکز پایش و مانیتورینگ برخط محیط زیستی استان هرمزگان، بازدیداز تصفیهخانه فاضلاب شهرستان بندرعباس بهمنظور بررسی وضعیت تصفیه و میزان انطباق با استانداردهای زیستمحیطی، برگزاری نشست با کارکنان ادارهکل حفاظت محیط زیست استان و دیدار با سمنها و فعالان مردمی حوزه محیط زیست از دیگر برنامههای سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به هرمزگان است.
این سفر فرصتی برای ارزیابی وضعیت مناطق حفاظتشده استان، از جمله منطقه «گنو»، و تقویت ارتباط دولت با کنشگران و فعالان مردمی حوزه محیطزیست به شمار میرود.