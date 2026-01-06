پخش زنده
بر اساس آخرین گزارش شاخص کیفیت هوا، وضعیت آلودگی در برخی کلانشهرهای کشور تا ساعت ۷صبح به سطح ناسالم رسیده است. در این میان، ارومیه با شاخص ۱۷۲ و مشهد با شاخص ۱۵۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروهها قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همچنین کیفیت هوا در شهرهای تهران (۱۵۰)، کرج (۱۴۵)، تبریز (۱۴۷)، اصفهان (۱۰۹) و اهواز (۱۴۹) در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
در مقابل، هوای شهرهای قزوین (۵۳)، قم (۸۳) و اراک (۹۳) در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کارشناسان با تأکید بر ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری، به شهروندان بهویژه گروههای حساس توصیه میکنند از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.