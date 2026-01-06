پخش زنده
در ششمین جشنواره مالک اشتر، از ۴۰ تن از ردههای مختلف بسیج در شهرستان جاسک تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جاسک گفت: فعالیت این بسیجیان در زمینههای پزشکی، ورزشی، گروههای جهادی، علمی، فرهنگی و محرومیت زدایی است.
سرهنگ پاسدار حسن نکوییزاده افزود: جشنواره مالک اشتر که با حضور ۲۰۰ بسیجی برگزار شد، نمادی از ارزیابی، شناسایی و تجلیل از تلاشها و مجاهدتهای خالصانه نیروهایی است که با روحیه جهادی، تعهد و اخلاص در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام برداشتهاند.
وی گفت: این جشنواره نقش مهمی در ارتقای انگیزه، همافزایی و تقویت روحیه خدمترسانی بسیج دارد.