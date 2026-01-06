تجهیزات پزشکی به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال به بانک امانت هلال احمر سروستان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سروستان گفت: به همت خیران این شهرستان یک دستگاه ویلچر و کپسول اکسیژن به همراه مانومتر به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال به بانک امانت تجهیزات پزشکی هلال احمر اهدا شد.

قریشی افزود: بانک امانت تجهیزات پزشکی هلال احمر با هدف حمایت از بیماران و افراد نیازمند فعالیت می‌کند و تجهیزات اهدایی به صورت امانی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌دهد.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.