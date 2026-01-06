به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ناصر عسکری نژاد مدیر کل کمیته امداد استان گفت صدو ده واحد مسکونی مدد جویان که یک واحد مسکونی به نمایندگی در چترود افتتاح و کلید ان به صاحبش واگذار شد.

وی افزود:برنامه های متنوع در حوزه‌ی خانواده ،جمعیت،ازدواج و اشتغال با همکاری سپاه و بسیج در خدمت محرومین به ویژه استان کرمان داریم‌.

ناصر عسکری نژاد مدیر کل کمیته امداد استان گفت:تا کنون ۳۰۰۰نیروگاه خورشیدی ۵کیلو واتی به همت کمیته امداد وارد مدار برق شده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد کشور گفت :در سال جاری 32هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در حال ساخت داریم و به زودی تحویل داده خواهد شد.

خدرویسی خاطر نشان کرد:۵۰۰مورد نیروگاه خورشیدی در حال اجرا وبه زودی وارد مدار می شود .

وی افزود:به صورت تجمیعی ۱۰کیلو وات برای مددجویان که قریب به۵۰۰۰خانوار پوشش داده خواهد شد.