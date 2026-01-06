پخش زنده
کلید یک واحد مسکونی مددجویان به نمایندگی در چترود واگذار ویک نیروگاه خورشیدی ۵کیلو واتی هم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،ناصر عسکری نژاد مدیر کل کمیته امداد استان گفت صدو ده واحد مسکونی مدد جویان که یک واحد مسکونی به نمایندگی در چترود افتتاح و کلید ان به صاحبش واگذار شد
وی افزود:برنامه های متنوع در حوزهی خانواده ،جمعیت،ازدواج و اشتغال با همکاری سپاه و بسیج در خدمت محرومین به ویژه استان کرمان داریم.
ناصر عسکری نژاد مدیر کل کمیته امداد استان گفت:تا کنون ۳۰۰۰نیروگاه خورشیدی ۵کیلو واتی به همت کمیته امداد وارد مدار برق شده است.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد کشور گفت :در سال جاری 32هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در حال ساخت داریم و به زودی تحویل داده خواهد شد.
خدرویسی خاطر نشان کرد:۵۰۰مورد نیروگاه خورشیدی در حال اجرا وبه زودی وارد مدار می شود .
وی افزود:به صورت تجمیعی ۱۰کیلو وات برای مددجویان که قریب به۵۰۰۰خانوار پوشش داده خواهد شد.