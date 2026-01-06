مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اینکه «عنصر مهارت» حلقه مفقوده فارغ‌التحصیلان امروز است، گفت: دانشجویان کارآموزی‌های خود را حتما در کارگاه‌ها و شرکت‌های دارای کار اجرایی بگذرانند و از انجام آن در محیط‌های صرفاً اداری پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حمید زراعتگر، در اولین مراسم تقدیر از کارآموزان برتر این دانشگاه با اشاره به اهمیت این رویداد، کارآموزی را مکملی حیاتی برای آموزش‌های تئوری ارائه شده در دانشگاه دانست و گفت: ما در دانشگاه تئوری و مبانی را آموزش می‌دهیم، اما آنچه در آموزش‌هایمان کمتر دیده می‌شود، مهارت است.

وی مهارت‌ها را به دو بخش سخت و نرم تفکیک کرد و افزود: انقلاب صنعتی چهارم نیازمند آموزشی متناسب با آن است و بخش بزرگی از آموزش‌های امروز را باید مهارت تشکیل دهد.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه، مهارت‌های نرم را شامل زبان انگلیسی، تفکر انتقادی، حل مسئله، کار گروهی، نگارش حرفه‌ای و وجدان کاری برشمرد و تأکید کرد: این مهارت‌ها باید به صورت تدریجی در محیط‌های کاری کسب شوند.

مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف اصلی دانشگاه را جذب موفق فارغ‌التحصیلان به عنوان اعضای مؤثر در بازار کار داخلی دانست و تأکید کرد: عنصر مهارت گمشده امروز فارغ‌التحصیلان است.

گفتنی است: این مراسم با هدف تجلیل از دانشجویانی که توانسته‌اند در دوره کارآموزی خود، کارایی و نتایج برجسته‌ای از خود نشان دهند، برگزار شد.