رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر به ۷۵ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته جوی پایدار بر استان حاکم است.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت پدیده غالب غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان بویژه بخشهای جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی، غربی و جادههای مواصلاتی تا مرکز استان خواهد بود.
او میزان رطوبت در شهرهای آبادان و خرمشهر را ۷۵ درصد و دید افقی را ۶ هزار متر اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط جوی از رانندگان میخواهیم در جادههای استان با احتیاط رانندگی کنند.
در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر ۱۶ درجه و کمترین دما ۴ درجه سانتیگراد بوده است؛ دما کنونی ۴ درصد گزارش شده است.