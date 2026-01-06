به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر نی ریز گفت: کارکنان کارخانه‌های سیمان سفید و خاکستری این شهرستان با مراجعه به پایگاه سیار خونگیری در پایگاه جاده‌ای حسن‌آباد این شهرستان، ۳۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

مهدی عبادی با بیان اینکه این برنامه با هدف ترویج فرهنگ اهدای مستمر خون برگزار شد افزود: اجرای این طرح گامی موثر برای تقویت روحیه‌ی جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان است.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.