به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روستایی مدیر عامل شرکت توزیع برق افزود: این افزایش با استفاده از انرژی خورشید و نصب حدود ۵۰۰ نیروگاه بزرگ متوسط وکوچک مقیاس تولید شده است.

وی افزود: بخش خانگی با استفاده از تسهیلات نهاد‌های حمایتی و نصب ۳۸۸ نیروگاه کوچک خانگی بیشترین نقش را در تولید برق داشته، اما بخش کشاورزی هیچ عملکردی در این زمینه ندارد.

روستایی ادامه داد: تولید ۳۰۰ کیلو وات برق در دست اقدام است.

استاندار هم با اشاره به اینکه سهم استان در کاهش ناترازی برق تولید ۶۰۰ مگاوات برق است گفت: با همه اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته ولی تاکنون فقط کمتر از یک درصد این تعهد محقق شده است.

رحمانی با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اداری در تامین سهم ۲۰ درصدی از برق مصرفیشان گفت: تنها ۳۱ ساختمان اداری از مجموع صدها ساختمان اداری به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: ۶ نیروگاه بزرگ مقیاس تولید انرژی خورشیدی دربرنامه کاری است که با اجرا و بهره برداری از آن‌ها ۱۸ مگاوات برق به ظرفیت فعلی اضافه می شود.