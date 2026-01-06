به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر اب ریگان گفت با این کار صرفه جویی ۱۱۲.۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی طی یک هفته خاموشی موتور پمپ های کشاورزی ریگان انجام می شود.

مسلم کریمی‌ مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح خاموشی موتور پمپ‌های کشاورزی که از برنامه‌های مهم طرح احیاء و تعادل‌ بخشی منابع آب به شمار می‌رود، بر اساس مصوبه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، به‌صورت یک دوره یک‌ هفته‌ای اجرا شد.

وی افزود: مطابق مصوبه حفظ منابع اب شهرستان ، کلیه چاه‌های کشاورزی شهرستان از تاریخ ۱۵ دی‌ماه به مدت یک هفته خاموش می‌شوند که اجرای دقیق این طرح نقش موثری در مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب زیرزمینی خواهد داشت.

مدیر امور منابع آب شهرستان ریگان با تاکید بر اهمیت همراهی بهره‌برداران بخش کشاورزی تصریح کرد: در صورت اجرای کامل این طرح و همکاری کشاورزان، حدود ۱۱۲.۵ میلیون مترمکعب در مصرف آب‌های زیرزمینی طی مدت اجرای خاموشی چاه‌ها صرفه‌جویی خواهد شد.

کریمی‌مهر در پایان خاطرنشان کرد: حفظ منابع آب زیرزمینی یک ضرورت اساسی برای پایداری کشاورزی و تامین نیازهای نسل‌های آینده است و اداره منابع آب شهرستان با جدیت اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب را دنبال می‌کند.