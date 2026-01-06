پخش زنده
ایلام، دیشب را با آرامش و بدون هیاهوهای برنامهریزی شده طراحان نا امنی و آشوب، سپری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با وجود تلاشهای حامیان گروهکهای تجزیهطلب برای التهابآفرینی در ایلام؛ نیروهای امنیتی کنترل اوضاع را در دست گرفتند و اجازه عرض اندام به آشوبگران داده نشد.
حامیان گروهکهای تجزیهطلب و معاند از هر گونه اقدام و فرصتی برای اغتشاش و آشوب دریغ نکردند؛ اما از شب گذشته آرامش در سطح شهرهای استان ایلام برقرار شد و نیروهای امنیتی فرصت هرگونه آشوبگری را از حامیان گروهکهای تجزیهطلب و معاند گرفتند.