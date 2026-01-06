پیگیری ظرفیتهای قانونی برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان
استاندار آذربایجان شرقی گفت: هر بند قانونی که بتواند ظرفیتی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه بازنشستگان ایجاد کند با جدیت پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، بهرام سرمست در دیدار با روسای کانونهای بازنشستگان کشوری آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان گفت:هر یک از سازمانها مسائل و چالشهای خاص خود را دارند و ضروری است جلسات و کارگروههای تخصصی برای بررسی مطالبات و مشکلات صنفی بازنشستگان تشکیل شود و ظرفیتهای قانونی موجود در دستگاهها برای ارائه خدمات موثر به این قشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر توجه به مباحث گردشگری، تفریحی و ورزشی برای استفاده جامعه بازنشستگی تاکید کرد و گفت:باید از ظرفیتهای قانونی برای فراهم سازی زمینه بهره مندی بازنشستگان از این امکانات استفاده شود.
سرمست با تاکید بر تکریم جامعه بازنشستگان تصریح کرد:تجربیات عملی و اجرایی بازنشستگان در طول سالهای خدمت سرمایهای ارزشمند است و شایسته است سازمانها و دستگاهها از این ظرفیت در حوزههای مختلف بهرهمند شوند.
گفتنی است در این دیدار که مدیر صندوق بازنشستگی کشوری آذربایجان شرقی نیز حضور داشت روسای کانونهای بازنشستگان به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات صنفی خود پرداختند.