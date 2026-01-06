به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار با جانبازان خانه نور ایرانیان بصیر گفت: توانمندی‌های جانبازان بصیر موجب افتخار ماست.

دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دیدار صمیمانه با جانبازان خانه نور ایرانیان بصیر، گفت: در حال حاضر بزرگترین رسالت بنیاد شهید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، که به طور حتم این امر مهم توسط شما باید صورت گیرد که می‌توانید جامعه را بسیار تحت تاثیر قرار دهید.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه جانبازان بصیر به طور حتم بنیاد شهید و امور ایثارگران را بهتر از هرکسی می‌شناسند، افزود: در حال حاضر باید ببینیم چطور می‌توانیم به وسیله شما عزیزان در خدمت نظام اسلامی باشیم و با توجه به توانمندی‌های شما به طور حتم نیاز به همفکری و همراهی شما داریم. ضمنا باید اولویت‌بندی مسائل جانبازان با توجه به وضعیت جانبازی که دارند صورت گیرد تا هم‌زمان به نیاز‌های جسم و روح آنها توجه و رسیدگی شود.

در ابتدای این دیدار صمیمانه نیز حمیدرضا علی‌پور، رئیس هیئت مدیره خانه نور ایرانیان بصیر با اشاره به دستاورد‌هایی که انجمن خانه نور ایرانیان بصیر داشته است به طراحی قلم هوشمند قرآنی گویا و لیبل خوان و همچنین نرم‌افزار پارس آوا اشاره کرد که وظیفه گویا‌سازی موبایل نسخه اندروید برای روشندلان را بر عهده دارد.

گفتنی است؛ تشکل خانه نور ایرانیان بصیر با داشتن ۸۶۴ عضو از سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات به جانبازان بصیر جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد و یک سازمان مردم نهاد (N.G.O) است.

در این دیدار که دکتر عبدالرضا عباس‌پور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ نیز حضور داشتند، اعضای خانه نور ایرانیان بصیر به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.