به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،استاندار افزود:هدف اصلی در طرح تامین «امنیت غذایی و حمایت از معشیت خانوارها»؛ انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره‌ به انتهای زنجیره‌‌ و مصرف کنندگان است

وی گفت:قرار است در این طرح دولت حمایت خود را متمرکز بر مصرف کنندگان کند

استاندار اضافه کرد:دولت مصمم است که مصرف‌کنندگان و مردم را در قالب این طرح به صورت مستقیم مورد حمایت قرار دهد وحمایت از تولید داخلی از دیگر اهداف اجرای این طرح است که فرصت خوبی برای استان کرمان در این زمینه فراهم خواهد بود

محمد علی طالبی اشاره کرد:نظارت بر بازار به ویژه در مقطع ابتدایی اجرای این طرح، نیازمند همکاری مسئولانه همه دستگاه‌های ذیربط است وهرگونه افزایش قیمت‌های احتمالی باید در چارچوب ستاد تنظیم بازار باشد

استاندار تاکید کرد:امیدواریم با همدلی و‌ همراهی اعضای کارگروه، یکی از استان‌های موفق در اجرای این آیین نامه در کشور باشیم