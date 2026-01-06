پخش زنده
امروز: -
معاون عمرانی استاندار زنجان از ابطال واگذاری سابق گاوازنگ زنجان به شهرک صنعتی و اجرای طرح جدید گردشگری در اراضی ملی گاوازنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،، مسعود بیاتمنش با اشاره به سابقه واگذاری این زمینها که با هدف جابجایی روستا و تأمین زیرساختهای خدماتی (مسکونی/تجاری) صورت گرفته بود، از توقف روند اجرایی به علت ایرادهای نظارتی در روش فروش و خلع ید سازمان همیاری در سال ۹۹ خبر داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اظهار کرد: طرح جدید که در شورای برنامهریزی مصوب شد، رویکردی کاملاً متفاوت دارد و هدف اصلی آن صرفاً توسعه گردشگری و بومگردی در این پهنه ۵۸۰ هکتاری است. پهنه کوهستانی شمال طرح به عنوان پهنه حفاظتی برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز و حفظ حقوق عامه تعیین شده است، در حالی که ۸۰ هکتار آن با ضوابط گردشگری و با کاربریهایی، چون هتل، رستوران و اقامتگاههای بومگردی پشتیبان خدماترسانی خواهد بود.
او افزود: با توجه به اینکه زیرساختهای حقوقی طرح رعایت شده است، نیازی به ارسال مجدد به شورای عالی معماری و شهرسازی نیست. در حال حاضر، مجموعه طرح به شهرداری سپرده شده، اما تا عبور از دوره گذار شورا و مدیریت شهری، سازمان همیاری موظف شده است تا ظرف یک سال نسبت به «شستهرفته کردن» پرونده اقدام کند. این شامل رفع ایرادات معارضین، پرداخت تعهدات مردمی که از سازمان همیاری خرید انجام داده بودند و نهاییسازی مباحث حقوقی زمینهاست.
بیاتمنش تأکید کرد: ساکنان فعلی که به صورت غیرمجاز ساکن شدهاند، برای قانونی شدن وضعیت خود باید عوارض تغییر کاربری و صدور پروانه را به شهرداری پرداخت کنند و بر اساس ضوابط طرح، پروانه فعالیت بومگردی اخذ کنند. همچنین، سازمان همیاری متولی اجرای کارهای عمرانی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز از جمله کفسازی و جدارهسازی برای تبدیل شدن روستا به روستای هدف گردشگری خواهد بود تا در نهایت، مجموعه کاملاً شستهرفته و آماده تحویل به شهرداری شود.