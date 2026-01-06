مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی از مهارت آموزی ۲۴ هزار و ۵۳۲ نفر از آغاز سال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری ۱۴ هزار و ۹۳۸ نفر در مراکز دولتی استان و ۹ هزار و ۵۹۵ نفر در آموزشگاه‌های آزاد استان با گذراندن دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای صاحب یک مهارت شدند.

حسن کامرانی فرد گفت: از این تعداد ۱۲ هزار و ۵۸۷ نفر آقایان و ۱۱ هزار و ۹۴۲ نفر را بانوان تشکیل داده‌اند که در مجموعه بیش از سه میلیون و چهارصد نفر ساعت آموزش را گذرانده‌اند.

وی گفت: در بخش دولتی خوشه صنعت و در بخش خصوصی خوشه خدمات در صدر علاقمندی‌های مهارتی استان قرار دارد.